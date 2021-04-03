Добро пожаловать в "Оргтехремонт"

У вас появилась необходимость в качественной и недорогой заправке картриджа? В таком случае, вы на верном пути и правильно сделали, что заглянули на официальный сайт сервисного центра «Оргтехремонт»!

Мы работаем на рынке оказания сервисных услуг более 12 лет и заработали репутацию партнера, которому можно доверять. Мы оказываем услуги по заправке лазерных и струйных картриджей качественно, быстро и недорого. Работаем как с организациями, так и с частниками, по наличному и безналичному расчету. Наша работа направлена на достижение высокого качества печати каждого отдельно копировального аппарата или принтера.

Мы всегда в курсе новейших веяний и тенденций на рынке оргтехники и расходных материалов. Предлагаем заправку картриджей струнных и лазерных принтеров, МФУ разных марок, а также доставку оргтехники на объект.



Грамотная заправка картриджей и ремонт принтера



Это сложная услуга, требующая определенных знаний и соблюдения всех стандартов. Опытные мастера убеждены при непрофессиональном подходе к работе качество печати принтеров становится хуже, к тому тонер может не подойти к модели картриджа, что может привести к его поломке.

У нас вы можете купить картриджи в магазине у м. Бабушкинская в округе СВАО или заказать доставку по Москве моделей Samsung, Xerox, Brother, Panasonic, Oki, HP, Canon, Kyocera, осуществить ремонт принтера, копира или МФУ, прошить принтер и т.д. Для наших специалистов – дело, которое они знают на отлично и делают это профессионально, строго соблюдая все нормы. Мы выполняем работу только сертифицированными материалами с применением инновационного оборудования, что гарантирует качественную работу вашей оргтехнике. Наша главная цель – сделать все возможное, чтобы ваша техника, как можно дольше прослужила вам в эксплуатации.



• Заключение договора на обслуживание оргтехники (продажа, заправка картриджей, ремонт, профилактика).

• Быстрота заказа. Чтобы заказать услуги вам нужно лишь позвонить нам по телефону, указанному на сайте или оставить заявку.

• Скорость обслуживания в мастерской на станции Бабушкинская. Выезд нашего мастера в день заказа.

• Строгое соблюдение всех современных стандартов качества.

• Использование безопасных расходных материалов, имеющих такие же химические и физические свойства, что и оригиналы.

• Применение технологии профессиональной срочной заправки картриджей, что уменьшает количество брака.

• Индивидуальный подход. Мы работаем с техникой любого производителя, и всегда учитываем пожелания нашего клиента.

• Выгодные цены. Не верите? Загляните в наш прайс, и все ваши сомнения сразу развеются.

• Удобная форма оплаты, с предоставлением необходимой документации.

• Качественный ремонт принтера у метро Бабушкинская в СВАО.

• Акции, гибкая система скидок.

• Предоставление гарантий.

У вас остались вопросы: где заправить картридж? или принтер? Хотите совершить заказ? Звоните по телефону или оставьте заявку на сайте, и вы получите высокое качество, значительно сэкономив свои нервы и деньги. Доверьтесь профессионалам своего дела! Становитесь нашим постоянным клиентом!

Мы работаем в будние дни и субботу, без перерывов на обед, у нас вы можете срочно заправить или купить картридж с доставкой по Москве, произвести ремонт оргтехники (принтера, копира или МФУ).



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