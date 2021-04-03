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Sharp Copier
Xerox Copier
КАРТРИДЖИ для Лаз.пр, МФУ
Brother Laser/Fax
Epson Laser
HP/Canon/Fax Mono
HP/Canon/Fax Color
Kyocera Laser
Lexmark Laser
Oki Laser
Panasonic Laser/Fax
Ricoh Laser
Samsung Laser
Sindoh Laser
Xerox Laser Mono
Xerox Laser Color
КАРТРИДЖИ для Струйных принтеров
Картриджи для плоттеров Canon
Epson Plotters
Картриджи для плоттеров HP
Canon Ink
Brother Ink
Epson Ink
HP Ink
Ricoh Gel
Samsung Ink+SPP
Уценённые товары (Струйные картриджи)
КАРТРИДЖИ, Лента для МП и ККМ
Epson
Oki
Olivetti
Star Micronics
Картриджи для МП прочие
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Заправка картриджа Kyocera TK-8115K
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Заправка картриджа Kyocera TK-8115K
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400
Заправка картриджа Xerox 106R02775
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Заправка картриджа Xerox 106R02775
400

Добро пожаловать в "Оргтехремонт"

 У вас появилась необходимость в качественной и недорогой заправке картриджа? В таком случае, вы на верном пути и правильно сделали, что заглянули на официальный сайт сервисного центра «Оргтехремонт»!
Мы работаем на рынке оказания сервисных услуг более 12 лет и заработали репутацию партнера, которому можно доверять. Мы оказываем услуги по заправке лазерных и струйных картриджей качественно, быстро и недорого. Работаем как с организациями, так и с частниками, по наличному и безналичному расчету. Наша работа направлена на достижение высокого качества печати каждого отдельно копировального аппарата или принтера.
Мы всегда в курсе новейших веяний и тенденций на рынке оргтехники и расходных материалов. Предлагаем заправку картриджей струнных и лазерных принтеров, МФУ разных марок, а также доставку оргтехники на объект.

Грамотная заправка картриджей и ремонт принтера

Это сложная услуга, требующая определенных знаний и соблюдения всех стандартов. Опытные мастера убеждены при непрофессиональном подходе к работе качество печати принтеров становится хуже, к тому тонер может не подойти к модели картриджа, что может привести к его поломке.
У нас вы можете купить картриджи в магазине у м. Бабушкинская в округе СВАО или заказать доставку по Москве моделей Samsung, Xerox, Brother, Panasonic, Oki, HP, Canon, Kyocera, осуществить ремонт принтера, копира или МФУ, прошить принтер и т.д. Для наших специалистов – дело, которое они знают на отлично и делают это профессионально, строго соблюдая все нормы. Мы выполняем работу только сертифицированными материалами с применением инновационного оборудования, что гарантирует качественную работу вашей оргтехнике. Наша главная цель – сделать все возможное, чтобы ваша техника, как можно дольше прослужила вам в эксплуатации.

• Заключение договора на обслуживание оргтехники (продажа, заправка картриджей, ремонт, профилактика).
• Быстрота заказа. Чтобы заказать услуги вам нужно лишь позвонить нам по телефону, указанному на сайте или оставить заявку.
• Скорость обслуживания в мастерской на станции Бабушкинская. Выезд нашего мастера в день заказа.
• Строгое соблюдение всех современных стандартов качества.
• Использование безопасных расходных материалов, имеющих такие же химические и физические свойства, что и оригиналы.
• Применение технологии профессиональной срочной заправки картриджей, что уменьшает количество брака.
• Индивидуальный подход. Мы работаем с техникой любого производителя, и всегда учитываем пожелания нашего клиента.
• Выгодные цены. Не верите? Загляните в наш прайс, и все ваши сомнения сразу развеются.
• Удобная форма оплаты, с предоставлением необходимой документации.
• Качественный ремонт принтера у метро Бабушкинская в СВАО.
• Акции, гибкая система скидок.
• Предоставление гарантий.
У вас остались вопросы: где заправить картридж? или принтер? Хотите совершить заказ? Звоните по телефону или оставьте заявку на сайте, и вы получите высокое качество, значительно сэкономив свои нервы и деньги. Доверьтесь профессионалам своего дела! Становитесь нашим постоянным клиентом!
Мы работаем в будние дни и субботу, без перерывов на обед, у нас вы можете срочно заправить или купить картридж с доставкой по Москве, произвести ремонт оргтехники (принтера, копира или МФУ).

Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. * Цены на сайте могут не соответствовать, уточняйте! колебание цен зависит от стоимости расходных материалов и коррелируется с курсом доллара.

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